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İlk iki sezonunda ünlü uyuşuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatını konu alan Narcos dizisi 3. sezonuyla Cali Karteli ile izleyicileriyle buluştu. Diğer yandan aksiyon ve heyecanın bolca yer aldığı dizide pek çok izleyici halen Escobar'ın etkisinden kurtulamamış gibi gözüküyor.