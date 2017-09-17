Narcos dizisine çekim yeri ararken öldürüldü!

Netflix'in suç-drama türündeki Narcos dizisinin 4. sezonu için çekim lokasyonu araştıran prodüksiyon Carlos Muoz Portal vurularak öldürüldü.
Meksika'nın en tehlikeli ve en çok suç işlenen Temascalapa kasabasında çekim lokasyonu için çalışan 37 yaşındaki Portal, kurşunlanmış halde arabasında ölü olarak bulundu.
Meksikalı yetkililer olayda şahit olmadığı için soruşturmada güçlük çekildiğini bildirdi. Neftlix ise Portal'ın ölümüne ilişkin hala net bir bilginin olmadığını açıkladı. Portal'ın bir arkadaşı ise Portal'ın çekim için bölgede bulunduğunu söyledi.
Portal'ın arabası San Bartolo Actopan meydanın'da toprak bir yolda park edilmiş halde bulundu.
Netflix ölüm haberi üzerine, "Portal'ın ölümünün farkındayız . Saygı duyulması gereken bir keşifçi. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Portal'ın ölümünü çerçeveleyen gerçekler hala bilinmiyor." şeklinde açıklama yaptı.
Öte yandan, Portal 10 yıllık kariyeri boyunca James Bond Spectre, Hızlı ve Öfkeli ve Apocalypto gibi yüksek profilli filmlerde yer almıştı.
NARCOS'UN KONUSU
Önceki üç sezonda Kolombiya'lı uyuşturucu kartelleriyle mücadeleyi anlatan dizinin üçüncü sezon finalinde Ajan Pena'ya (Pedra Pascal) CIA direktörü tarafından yeni görevinin Meksika'lı uyuşturucu kartellerini bitirmek olduğu söyleniyor. Bu diyalogdan sonra aynı ekibin dördüncü sezonu Meksika'da çekeceği anlaşılıyordu.
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