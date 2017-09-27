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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, dünya çapında ilgiyle seyredilen Narcos dizisinde ABD’li bir FBI ajanını canlandıran Pedro Pascal, set çalışanlarından birinin Meksika’da öldürülmesine ilişkin “Oyuncular ve set ekibi için güvenlik sağlanıncaya dek dizi çekimlerine devam edilemez” diye konuştu.
Kolombiyalı uyuşturucu tacirlerine karşı mücadeleyi konu alan dizinin prodüksiyon görevlisi Carlos Munoz Portal, 4’üncü sezon için Meksika’nın Temascalapa şehri yakınlarındaki San Bartolo Actopan’da yer bakmaya gitmişti.
Portal, boş bir arazide bir aracın içerisinde kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.