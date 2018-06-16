Nardo - Egersunds karşılaşma önü

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Nardo ile Egersunds , 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 8 puanlı Nardo 11. sırada bulunuyor, Egersunds 10 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Nardo, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Egersunds , son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 248 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nardo kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Egersunds sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nardo son hafta oynanan Bryne maçında 4-2 kazandı.

Egersunds ise Hodd maçında 1-2 yenildi.

Nardo, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 8 gol yedi.

Egersunds , deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Egersunds , deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.