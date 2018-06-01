Nardo - KFUM düellosu

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Nardo ile KFUM, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Nardo 5 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken KFUM 12 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Nardo, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. KFUM son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 222. İddaa'da Nardo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, KFUM kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nardo önceki hafta KFUM mücadelesinde 2-4 yenildi.

KFUM ise Nardo karşılaşmasında 2-4 kazandı.

Nardo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nardo, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

KFUM, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KFUM 6 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.