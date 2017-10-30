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Narın sağlık açısından faydalı bir meyve olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Bütün meyveler arasında en kuvvetli antioksidan (flavonoidler ve polifenoller) kanser karşıtı ve bağışıklık destekleyici etkileri mevcuttur.