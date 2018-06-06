HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in 180 kilometreye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 4.aşaması olarak adlandırılan F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki bölümün yapım işinin ihale sürecini tamamladı. 7.2 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak hattın yapımı için Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile sözleşme imzalandı. 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak temel atma töreniyle mevcut metro hattının Narlıdere’ye uzatılması için ilk temel atılacak.

MİLYARLIK PROJE

İhale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan işin süresi 42 ay olarak planlandı. 7 istasyondan oluşan hatta Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve son olarak Kaymakamlık istasyonları yer alıyor.

DERİN TÜNEL

Derin tünel olarak projelendirilen Narlıdere Metro hattı, 2 adet TBM (Tünel Açma Makinası) kullanılarak derin tünel tekniği ile yapılacağından, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma indirilmiş olacak.

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