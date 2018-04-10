Ay’ı ziyaret etmekten insanlar arasındaki en nadir ayrıcalıklardan bir tanesi. Bugüne kadar yalnızca 12 insan Ay’ı ziyaret etti. NASA’nın yayınladığı yeni 4K video, Ay’ın neye benzediğini merak edenlere sanal da olsa Dünya’nın uydusunda kapsamlı bir tur attırıyor.

Söz konusu video, 2009 yılından bu yana NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter aracının Ay’dan topladığı yüksek çözünürlüklü görüntülerin birleştirilmesiyle ortaya çıkarıldı. Videoya ‘tur’ isminin verilmesinin sebebi ise Ay’da görülmesi gereken birçok coğrafi noktayı ve insanlar tarafından oluşturulan Apollo 17 iniş sahası gibi ilginç noktaları gözler önüne sermesi.

Prodüksiyon kalitesi en üst seviyede olan 5 dakikalık videoyu 4K ya da ona en yakın çözünürlüğü sunan bir ekranda izlemeniz tavsiye ediliyor. Bu video aslında NASA’nın altı yıl önce yayınladığı Ay turu videosunun güncellenmiş bir versiyonu. Uzay aracı, o videoyu oluşturmak için çizdiği rotayı yeniden takip etmiş ancak bu sefer 4K kayıt yapmış.

Videoyu aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz. Şayet oynatıcıyı göremiyorsanız, buradan YouTube videosuna ulaşabilirsiniz.