Ay'da hidrojen, oksijen ve suya dair bileşenleri araştırmak için bir gezgin robot göndermeyi planlayan NASA, ani bir kararla görevi iptal etmek için düğmeye bastı. Görev için üretim aşaması süren roketin yapımının durdurulmasıyla projede görevli bilim insanları büyük şaşkınlık yaşadı.
2020'de gerçekleşecek lansmanla detaylı şekilde tanıtılması planlanan Ay görevi, NASA'nın projeyi durdurma kararıyla iptal olmuşa benziyor. 26 Nisan'da, projede görevli bilim insanlarına iletilen karar göre mayıs ayı sonuna kadar proje durdurulmuş durumda. Bu karar, ABD başkanı Donald Trump'ın izlediği uzay politikasıyla pek de örtüştüğü söylenemez. Zira Trump, astronotları Ay'a geri göndermek istiyordu.
Ay görevi neden askıya alındı?
21 Temmuz 1969'da gerçekleşen Apollo 11 görevi ile insanoğlu Ay'a ilk kez ayak basmıştı. Sonradan ortaya çıkan bazı görüşlere göre Apollo 11 görevi aslında hiç gerçekleşmemiş, bir stüdyo ortamında kurgulanmıştı. Apollo 11'den bu yana NASA'nın Ay ile ilgili yaklaşımı üzerinde hep bir şaibe kaldı.
Yeni Ay görevinin geçtiğimiz 26 Nisan'da gerçekleşen iptal kararı için gerekçe olarak, projenin odak noktasında yaşanan bir anlaşmazlık işaret ediliyor. İnsanlık için çok değerli bir çalışma olacakken açıklanmayan sebeplerden dolayı projenin amacında bazı sapmalar yaşandı. Bunun üzerine NASA, projeyi mayıs ayı sonuna kadar durdurma alma kararı aldı.
27 Nisan'da konuyla ilgili açıklama yapan NASA, Trump'ın yönergesi doğrultusunda genişletilmiş ay hedeflerine uygun olarak bir araştırma stratejisi geliştirdiklerinin de altını çizdi. İddialara göre mevcut görev iptal olsa da, ay yüzeyinde bir dizi yeni robotik görev planlanıyor...
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