NASA'nın keşif aracı Cassini, Satürn sistemindeki 13 yıllık görevini sonlandırıyor.

Grand Finale 2001'de Satürn halkaları içinden 22 dalış yapması planlanan Cassini'nin son görevi için yolda olduğu, saat 14.55'te de 22. dalışının ardından Satürn'ün atmosferinde yanarak yok olacak.

Cassini'nin yok olma anını canlı izlemek için tıklayınız

ELVEDA ÖPÜCÜĞÜ

4 milyar dolarlık maliyetiyle 13 yıldır faaliyet içinde olan Cassini'nin Satürn'ün uydusu Titan'la yakınlaşması "elveda öpücüğü" olarak nitelendirilirken NASA bu vedalaşmanın saatte 122 bin km ile yapılacağını belirtti.

Yaptığı 22 dalış ile hem halkalar hem de Satürn'ün üst yüzeyi hakkında birçok veri alınmasını sağlayan Cassini'nin Satürn'e çarptığı ana kadar kayıtta olması ve gezegene en yakın olduğu andaki verilerle birçok yeni bilgi aktarması bekleniyor.

Atmosfere ilk defa bu kadar yaklaşılacağı için son sinyalin tam olarak nereden geleceği o an belli olacak. Atmosfere girince anten yukarıya yani Dünya'ya doğru yönelecek, böylece Cassini, ölmeden önce en son ne gördüğünü bize anlatabilecek.

Cassini-Huygens, Satürn gezegenine gönderilen robotik bir insansız uzay sondasıdır.

Ziyaret için Satürn'e giden dördüncü ve yörüngesine giren ilk uzay sondası olan Cassini, 1997'de uzaya fırlatılmış, 2004 yılında Satürn'e vardıktan sonra bu gezegeni ve ayrıca Jüpiter'i gözlemleyerek heliosferi ve izafiyet kuramı deneyi amacıyla çok sayıda doğal uyduyu incelemiştir.

Hemen her gün gezegenin, halkaları ve uydularının fotoğraflarını çekip, verileri toplayarak Dünya'ya gönderen iki parçalı uzay aracı, adını astronom Giovanni Cassini ile Christiaan Huygens'dan aldı.

Nihai dalışına 26 Nisan'da başlayan Cassini, beş aylık bir yolculuğun ardından bugün gezegenin atmosferine girdikten sonra yok olacak. Cassini, son yolculuğunda Satürn'ün yüzeyi ile halkaları arasındaki 2 bin 400 kilometrekarelik boşlukta keşif yapan ilk uzay aracı olacak.