NASA'dan canlı bağlantıyla İzmir'deki öğrencilere uzay dersi

Uzay araştırmalarını merak eden lise öğrencileri, video konferans yoluyla NASA'da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız'dan astrofizik dersi aldı.
AA'nın haberine göre, İzmir kent merkezi ve 30 ilçedeki 100 okulda öğrenim gören lise öğrencilerinin katıldığı programda Dr. Yıldız, astronomi ve uzay bilimleri alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mars'a gitme hedeflerini içeren projeler hakkında bilgi aktaran Yıldız, projelerin zaman almasının nedeninin oraya gidecek insanların yaşam fonksiyonlarının devam etmesini sağlamak olduğunu anlattı.
NASA'nın 2035, özel bir şirketin ise 2025 yılında Mars'a gitmeyi planladığını anlatan Yıldız, "Bizim için önemli olan Mars'a insanın canlı olarak gitmesini sağlamak." dedi. Video konferansa İl Müdürlüğü binasından bağlanan Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi de ders sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ilk kez yaptıkları bu uygulamanın farklı kurumlardan bağlantılarla devam edeceğini bildirdi.
Yahşi, "100 okulumuzda uzayı merak eden 3 bini aşkın lise öğrencimize canlı yayın yapıyoruz ve Türk bilim insanlarıyla buluşturuyoruz. Türk bilim insanlarıyla buluşturarak ilham almalarını ve onları model olarak görmelerini sağlıyoruz." dedi.
"BEN DE NASA'DA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"
İzmir Atatürk Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Gamze Arı, ABD'den canlı yayınla bağlantı yapılmasının çok etkileyici olduğunu ifade ederek "Benim de uzayla ilgili fikirlerim var, bunları daha da geliştirmek istiyorum. Çok heyecan verici bir ders oldu." dedi.
İzmir Atatürk Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ece Melisa Kocak, uzaya ilgisi bulunduğunu, konferans sayesinde kafasına takılan soruların cevabını bulabildiğini söyledi.
Aynı lisenin 9'uncu sınıf öğrencisi Efe Baştuğ da "Çok etkileyiciydi, yararlı bilgiler öğrendim, ben de bir gün NASA'da çalışmak istiyorum." diye konuştu.
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