NASA, 2020’deki Mars görevinde gezegene helikopter göndereceğini de açıkladı. Adı şimdilik ‘Mars helikopteri’ olan araç, dünya atmosferine göre 100 kat daha ince olan Mars semalarında uçacak ve gezegenin kuş bakışı görüntülerini alacak.

Dizaynı üzerinde son 4 yıldır çalışılan NASA’nın helikopteri, mühendisler tarafından küçük boyutlarda ve hafif olarak tasarlandı. Beyzbol topu büyüklüğündeki aracın ağırlığı Dünya’da 1.8 kilogram. Pervaneleri ise normal bir helikoptere göre 10 kez daha hızlı dönüyor. Ayrıca normal bir helikopter en fazla 40 bin fite yükselirken, NASA’nın aracı 100,000’e kadar çıkabiliyor.

NASA helikopteri, Mars’a gönderilmeden önce 30 günlük bir teste tabi tutulacak. Eğer başarısız olursa ya da göreve giderken sorun çıkarırsa bu durum, ‘Mars 2020’ planlarını etkilemeyecek. 2020’in haziran ayında dünyadan kalkacak olan Atlas V roketi, 2021’in Şubat ayında Mars’a inmiş olacak.