Robot arıların tıpkı gerçek arılar gibi polen taşıma görevini üstlenmesini sağlamak aktif araştırma alanlarından birisiyken, NASA ise bu arıları Mars’ı keşfetmeye göndermeyi planlıyor.

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından onaylanan araştırma projesi, robot arıların Mars yüzeyinin keşfini nasıl hızlandıracağını inceleyecek.

BUGÜNE KADAR GÖRÜNTÜLENEN EN UZAK YILDIZ

Alamaba Üniversitesi araştırmacıları ve Japon bilim insanları tarafından gerçekleştirilen erken aşamadaki bir araştırma, robot arıların insanlar ve diğer büyük araçlar için bir hayli zorlu olan atmosferinde zorluk çekmeden görevlerini gerçekleştirebileceklerine işaret ediyor. Araştırmacıların elde ettikleri ilk bulgulara göre, yaban arısı kanatları robotların Kızıl Gezegen’in Dünya’dakine kıyasla 100 kat daha ince olan atmosferinde uçabilmeleri için gerekli kaldırma kuvvetini sağlıyor.

Mars Arıları ismi verilen robotların, bir uzay aracında taşınarak gezegene bırakılacak yuvalarını merkez üssü olarak kullanmaları planlanıyor. Bu merkez üssü ayrıca arılar arasındaki tüm iletişimi ve gerekli enerji ihtiyacını karşılayacak.

SPACEX, TÜRK UYDUSUNU UZAYA BIRAKTI

Üzerlerinde sensörlere ve iletişim cihazlarına sahip olacak olan arılar, bu sayede tekerlekli keşif araçlarından çok daha geniş bir alanı daha hızlı şekilde keşfedebilecek.

Mars Arıları projesi henüz hâlâ çok erken aşamada ve NASA’nın yenilikçi projeleri desteklediği NIAC programına seçilen 25 projeden bir tanesi. Projenin geliştirici ekibi, araştırmanın erken aşamalarını gerçekleştirebilmeleri için NASA’dan 125 bin dolar destek aldılar.