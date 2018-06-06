2011 yılında NASA tarafından Mars’a fırlatılan ‘Curiosity’ isimli araç, gezegen üzerinde insanlık için araştırma ve bilimsel deneyler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde NASA, ‘Curiosity’ için yeni bir sondaj yöntemini duyurmuş ve bu teknik başarılı bir şekilde uygulanmanmıştı.

Bu duyurunun ardından birkaç gün sonra NASA, Kızıl Gezegen üzerinde önemli bir keşif yaptıklarını duyurdu. Buluşları hakkında ağızlarını sıkı tutan yetkililer, bütün açıklamayı Perşembe günü gerçekleşecek olan etkinlikte yapmayı planlıyor.

Türkiye saatine göre 7 Haziran 21:00’da gerçekleşecek olan etkinlik YouTube üzerinden de canlı yayınlanacak. Tüm basın mensupları ve kamuoyu NASA tarafından sorularını yanıtlamak üzere etkinliğe davet edildi.