NASA'nın roketlerini MIOPS görüntülüyor

Teknolojik ilerlemenin baş döndürücü hızına bağlı olarak, fotoğraf makineleri de sürekli gelişim gösteriyor. Fotoğrafların görüntü kalitesinin yanında, makinelerin saniye başına çekebildiği fotoğraf karesi sayısı da gittikçe artıyor.



Buna rağmen, anlık gelişen olayların fotoğrafını çekebilmek geçmişte olduğu gibi günümüzde de çözümü zor meselelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan hareketle kurulan Miops isimli yerli bir girişim, kamera ya da flaşları tetikleyerek, fotoğrafçıların refleksleriyle yakalamasının zor olduğu yüksek hızlı anlık olayların fotoğraflanmasını sağlıyor.



Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, faaliyete başladıkları 2016 Ekim ayından bu yana 10 binin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren girişimin kurucu ortaklarından Onur Çelik, NASA’nın (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) da kendi ürünlerini kullandığının altını çizdi. Onur Çelik, “NASA ve Amerikan ordusu, insan için tehlike yaratan durumlarda da fotoğraf çekimini mümkün kılan cihazımızı, kendi işlerine yarayabileceğini düşünerek satın aldılar.



NASA, MIOPS ürünlerini roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında kullanırken, Amerikan ordusu ise bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullanıyor. Türk savunma sanayiine yönelik ürünler üretmeyi de hedefliyoruz” dedi.





FOTOĞRAF ÇEKMİYOR, MAKİNEYİ YÖNETİYOR



Miops Smart Tetikleyici’nin özel bir kablo ile fotoğraf makinesine bağlandığını aktaran Onur Çelik, Miops’un fotoğraf çekmediğini, fotoğraf makinesini yönettiğini vurguladı.



Çelik, cihazın arayüzünden ya da akıllı telefon uygulaması üzerinden istediğiniz modu ve o moda ait parametreleri seçiyorsunuz. Daha sonra ise anlık olayı (şimşek, balon patlaması, bardak kırılması vs) bekliyorsunuz.



Bu olay gerçekleştiğinde, cihazımız bunu algılıyor ve fotoğraf makinenize gerekli çekim sinyalini göndererek o anın fotoğrafının yakalanmasını sağlıyor” diye konuştu.



AKILLI TELEFONLARIN YETENEĞİ İLE FOTOĞRAF MAKİNESİ BİRLEŞTİRDİ



Miops Smart Tetikleyici’nin yanında Miops Mobile Remote’u da geliştirdiklerini bildiren Çelik, “Bu ürün, akıllı telefonların yeteneklerini profesyonel fotoğraf makineleri ile birleştiren ve birçok özgün mod ile fotoğraf makinelerinin uzaktan yönetilmesini sağlayan bir kamera kontrol cihazı. Ürün, fotoğrafçılara ilginç ve yaratıcı fotoğraflar çekebilme olanağı sağlıyor” dedi.



KİTLESEL FONLAMA İLE 650 BİN DOLAR FON TOPLANDI



Miops’un Ar-Ge çalışmalarını Yıldız Teknopark’ta yürüttüğünü belirten Onur Çelik, yatırımların tek bir kişi ya da kurumdan alınmadığını kaydederek, “Bugüne kadar Kickstarter kitlesel fonlama platformunda 650 bin dolar fon topladık” dedi.

Çelik, 2018’de video çekimlerine yönelik inovatif projelerini hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.





BIG BAN'DE GİRİŞİMCİLERE TOPLAM 17 MİLYON DAĞITILDI



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesindeki girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek’in düzenlediği Big Bang 2017 yarışmasında, yapılan yatırımların miktarı 14 milyon lirayı buldu. Verilen ödüllerle birlikte girişimcilere toplamda 17 milyon TL dağıtıldı. 2012’den beri düzenlenen “Big Bang Startup Challenge”da, 11 bin girişim arasından belirlenen 20 finalist en yüksek yatırımı alabilmek için mücadele etti.



Eyedius 1 milyon 390 bin TL’lik ödül ve yatırımın sahibi ile birinci, ikinci sıradaki Nanomik 780 bin, Scotium ise 400 bin TL’lik ödül ve yatırımla üçüncü oldu. Geçtiğimiz yıllarda Big Bang’de yatırım almış girişimlere yapılan ikinci tur yatırımları da 8 milyon 430 bin TL’yi buldu.



10 GİRİŞİME 750 BİN LİRALIK TÜRK TELEKOM DESTEĞİ



Türk Telekom, gerçekleştirdiği ‘Demo Day’de büyümek için yatırım ve destek arayışı içinde olan girişimleri yatırımcılarla bir araya getirdi. Türk Telekom’un PİLOT programının 5’inci dönem mezunları Artiwise, Birfatura, Frizbit, Mobilya Takip, Nara, Optiyol, Propars, SaltCommerce, Vexrob ve Visar projelerini yatırımcılara sundu.



10 girişimin her birine 75 bin TL maddi destek sağlanırken, Türk Telekom’un 2013 yılından bu yana 45 girişime sağladığı desteğin büyüklüğü de 2 milyon TL’ye ulaştı. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Girişimciliğin her aşamasını kapsayan bir destek anlayışımız var. Kuruluş işlemleri devam eden ‘Kurumsal Yatırım’ şirketiyle, girişimcilere ve inovasyona merakı olan herkes için yeni bir açık platform oluşturuyoruz. Yeni platformumuz, girişimciliği dert edinenlerin buluşma noktası olacak” diye konuştu.



ENGLISH NINJAS'A İKİNCİ YATIRIM NWCTF



Dünyanın birçok ülkesinden kullanıcılara anadili İngilizce olan eğitmenler ile canlı, sesli ve görüntülü konuşma pratiği sağlayan English Ninjas, ikinci tur yatırımını TRPE Venture Partners’ın yönettiği Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu’ndan (NWCTF) aldı.



Kurulduğu Mayıs 2016’dan bu yana kayıtlı kullanıcı sayısı 100 bin kişiyi aşan English Ninjas’ın kurucusu Ali Servet Eyüboğlu, “2017 son çeyreğinde gelirlerimizi yüzde 120 artırdık. Fondan aldığımız bu yatırım ile Türkiye ve yurtdışı pazarlarındaki büyümemizi hızlandıracağız” ifadesini kullandı.

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