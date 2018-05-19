Uzay yürüyüşü sırasında canlı yayın gerçekleştirecek olan NASA astronotu GoPro'da SD kart olmadığının anlaşılması üzerine sorularıyla NASA tarihine geçti.

NASA ve astronot arasında geçen konuşma:

Astronot: "Hey Houston, GoPro ile ilgili gerçekten çok hızlı bir sorum var.

NASA: Hepimiz dinliyoruz. Devam et.

Astronot: Kayıt düğmesine basıyorum, 'SD kart yok' uyarısı alıyorum. Kayıt ederken böyle bir şey görmem gerekir mi? Eğer kayıt ediyorsa, kırmızı ışık yanmalı mı?

Diğer Astronot: Duyamıyoruz.

NASA: Tamam, süper. Eğer GOPro'da kart varsa, eğer kayıt yapılırsa kırmızı bir ışık yanmalı.

Astronot: Peki kart yok diyorsa?

NASA: Sanırım bu kart yok demek. Yine de kontrol edeceğiz, dayan.

Sonunda, astronot yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı ve "İyi, bunu pakete geri koyabiliriz sanırım" dedi.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre astronot SD kartı bulamadığı için görevine canlı yayın gerçekleştiremeden devam etti.

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