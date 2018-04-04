NASA tarafından bir süredir hayata geçirilmeye çalışılan sesten hızlı ancak sonik duvarın işitsel etkisi düşürülmüş şekilde yolcu taşıyabilmek için test amaçlı prototip uçak işini, dünyanın en büyük savunma sanayii şirketi Lockheed Martin kazandı.
247.5 milyon dolar karşılığında alınan iş kapsamında üretilecek deneysel uçağın maksimum hızı, yaklaşık 17 km irtifada 1600 km/saat olacak. Yani ses hızı 1.5 kat aşılacak. Sadece pilot için kokpitten oluşan uçak tasarım testleri için kullanılacak.
Programın ortakları, sesten hızlı uçuşların sivil havacılıkta kullanılmasını engelleyen gürültü kısıtlamalarına uyum sağlayacak teknoloji geliştirilmesini amaçlıyor. Hatırlanacağı üzere 1973 yılında yürürlüğe giren kanunla ABD'de sesten hızlı uçuşlar sivil havacılıkta yasaklanmıştı.
Güvenlik testlerinin yapılmasının ardından, seçilen bölgelerde uçuş gerçekleştirecek olan uçak için halktan geri bildirim alınacak. Böylelikle gökyüzünün daha hızlı seyahate açılması ve üreticilerin daha hızlı uçaklar geliştirebilmesi hedefleniyor. NASA'nın vizyonunda 2035 tarihinde sesten hızlı uçaklarla ticari uçuşun yapılabilmesi var.
F-16 VE T-38 PARÇALARI DA KULLANILACAK
Daha önce Fransa - İngiltere ortaklığıyla üretilen ve Air France ile British Airways filolarına dahil edilen Concorde serisini 1976 başlayan macerasına 2003 yılında yaşadığı kazalar ve yüksek ses nedeniyle nokta koymuştu.
Lockheed'in deneysel uçağı, ses duvarı aşıldığında burun, kanat, motor ve diğer dış bölümünden çıkan şok dalgalarını emecek şekilde tasarlanacak. Uçakta F-16 Falcon'ların iniş takımları ve T-38 Talon'un pilot koltuğu gibi mevcut uçaklardan parçalar da kullanılacak. 94 feet yani 28.65 metre uzunluğundaki deneysel uçağın kanat genişliği ise 9 metre olacak.
Washington'da, NASA ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Lockheed direktörü David Richardson "Mesele toplanacak veri ve bu veriler geleceği şekillendirmek için kullanılacak. Tasarım olarak daha ileri düzeye ulaşacağımıza inancımız ve düşüş ses patlamasına erişeceğimize inancım tam." dedi.
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