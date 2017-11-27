NASA'ya ait çalıntı saat 28 yıl sonra bulundu

"CollectSpace.com" internet sitesindeki habere göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin ( NASA) Apollo 7 misyonu astronotlarından Donn Eisele'ın kullandığı kayıp kol saati 28 yıl sonra ortaya çıktı.

Omega firmasının, NASA astronotlarının uzayda kullanması için özel olarak ürettiği Speedmaster Proffesional model saat, NASA'nın uzay programlarına ait hatıra eşyalarından bazılarının geçici olarak verildiği Ekvador Askeri Coğrafya Enstitüsü Müzesinden 1989 yılında çalınmıştı.

Saatin eylül ayında açık artırma sitesi eBay üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edilmiş, ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saate el koyarak Washington'daki Smithsonian Müzesi'ne teslim etmişti.

Eisele, saati, Ay yörüngesine ulaşmayı başaran ilk insanlı uzay misyonu olan Apollo 7'nin Ekim 1968'deki seferi sırasında kullanmıştı.

Öte yandan, 1969 yılında Ay yüzeyine ilk kez ayak basılan Apollo 11 misyonu sırasında Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in kullandığı aynı marka ve model saat halen kayıp bulunuyor.

Aldrin'in saati 1970 yılında Smithsonian Müzesi'ne teslim edilirken yolda çalınmıştı.