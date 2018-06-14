Amerikan Uzay Ajansı NASA, yakında mahkeme kararıyla “bir toprak analizi” yapmak zorunda kalabilir. Çünkü Kentucky eyaletinde bir kadın kendisinde bulunan küçük bir tüp içindeki gri tozların “Ay toprağı” olduğunu NASA’dan teyit etmesini istiyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Laura Murray Cicco, tüpteki toprağın kendisine Ay’a ayak basan ilk insan olan Amerikalı astronot Neil Armstrong tarafından hediye edildiğini öne sürüyor.

Cicco’nun babası pilottu ve hava kuvvetlerinde Armstrong’un yakın dostlarından biriydi.

Cicco, elinde ayrıca babasının kartviziti altında Armstrong’un imzasını taşıyan bir not olduğunu da ileri sürüyor. Notta, “Laura Ann Murray’e. Şansı bol olsun. Neil Armstrong, Apollo11” yazıyor.

ANCAK NASA KANITLAYABİLİR

El yazısı uzmanları notun Armstrong tarafından yazıldığını teyit ediyor. Ancak tüpteki tozların Ay toprağı olup olmadığını ancak NASA kanıtlayabilir.

ABD’de 2012’de kabul edilen yasayla astronotların uzayda topladıkları örneklerden bazılarının sahibi olmasına izin verilmişti.

Cicco’nun Ay toprağını teyit ettirerek milyonlarca dolar kazanmayı hedeflediği tahmin ediliyor. Uzaydan toplanan toprak ve taş örnekleri milyonlarca dolara el değiştiriyor.

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