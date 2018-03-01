ABD’nin Uzay Bilimi Enstitüsü, NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter aracının topladığı verilere göre Ay’da tahmin edilenden daha fazla su bulunduğunu açıkladı. Gazete Habertürk'teki habere göre; araştırmaya göre Ay’da suyun yalnızca kutup enlemlerinde buz halinde muhafaza edildiği, su sinyallerinin Dünya zamanıyla 29.5 gün süren ay günü içinde azalarak yok olduğu tezleri doğruyu yansıtmıyor.

Suyun, Güneş rüzgârlarınca taşınan oksijen ve hidrojen moleküllerinin Ay yüzeyinde birikmesiyle oluştuğu tahminler arasında.

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