NASA, gelecekteki uzay görevleri için ‘Kilopower’ adı verilen yeni bir mini nükleer reaktör kullanmak istiyor. Bu sayede astronatlar uzayda daha uzun görevlere çıkabilecek. Ayrıca farklı gezegenlerde daha fazla araştırma ve keşif fırsatına sahip olacaklar.

Kilopower, NASA’nın son testlerinden başarıyla geçmiş, küçük ve rahat taşınabilir bir güç kaynağı. Bir tuvalet kağıdı boyutlarındaki Uranyum-235 reaktör çekirdeği ile çalışıyor. 10 kilovata kadar enerji üretebiliyor ki bu miktar ortalama bir eve 10 yıl yetecek elektrik enerjisi demek.

Kilopower’ın testleri 2017’nin kasım ayında başladı ve geçtiğimiz mart ayına kadar sürdü. NASA nükleer reaktörün Nevada’da gerçekleşen testlerden başarıyla geçtiğini ve Ay, Mars ve daha birçok gezegene yapılacak olan uzay görevlerinde kullanılabileceğini açıkladı.

NASA yetkilisi Jim Reuter ise Kilopower’ın son derece güvenli, verimli ve bol enerji ürettiğini söyledi. Ayrıca gelecekte robotların ve insanların yükleneceği keşif görevlerinde rahatlıkla kullanılabileceğinin altını çizdi.