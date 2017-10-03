Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevkinden sonra Fenerbahçe resmi sitesinden kendilerine gelen belgeleri yayınladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''29 Eylül 2017 Cuma günü, deplasmanda oynadığımız ve milyonlarca futbolseverin takip ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, PFDK tarafından bugün tarafımıza ulaşan yazının ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.



Kamuoyunun yayıncı kuruluşa ait görüntülerden de takip ettiği söz konusu karşılaşmayla ilgili nasıl bir futbol düzeni içerisinde yer aldığımıza dair takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.''

Fenerbahçe resmi sitesinden PFDK'nın kulübe gönderdiği belgelerin asılları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Fenerbahçeden belgeli açıklama!

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