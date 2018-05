İran sinemasında çok sayıda filmde oynayan ve 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Melek, Türk sinemasında ise Kadir İnanır'ın İki Kızgın Adam isimli filmi ile hafızalara kazınmıştı. Nasır Melek'in gerçek adı ise Naser Malek Motiee'ydi. Nasır Melek kimdir? Nerelidir? , kaç yaşındadır ? İşte ayrıntılar...



NASIR MELEK KİMDİR?



Nasır Melek 1930 yılında İran’da doğdu ve 2018 yılında İran’da öldü. Türk sinemasında da bir çok filmde rol almıştır. 88 yaşındaki usta oyuncu Nasır Melek bir süredir böbrek hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Melek, geçtiğimiz cuma günü Tahran'da hayatını kaybetti.



NASIR MELEK OYNADIĞI FİLMLER



1982 The imperilled

1977 Baraj (as Nasir Melek)

1977 Sine-chak

1976 Atash-e jonoob

1976 Bot

1976 Deprem

1975 Golden Heel

1974 Ten Little Indians

1974 Agha Mehdi vared mishavad

1974 Oosta karim nokaretim

1974 Salat-e zohr

1974 Soltan-e sahebgharan (TV mini-series)

1974 Turkmen

1973 Sheikh Saleh

1973 Shooresh

1972 Ghalandar

1972 Mehdi meshki va shalvarak-e dagh

1971 Baba Shamal

1971 Gholam zhandarm

1971 Kako

1971 A Hut across the River

1971 Looti

1971 Noghre-dagh

1971 Pahlevan mofrad

1971 The Bridge

1971 Knucklebones

1971 Toughi

1970 Avare asik (as Nasir Malek)

1970 Dancer of City

1970 Sekke-ye shans

1969 Gheisar

1969 Kölen olayim

1966 Farar az haghighat

1966 Hashem khan

1966 Hossein Kord Shabestari

1965 A Perfect Gentleman

1964 The Pleasures of Sin

1964 Abraham in Paris

1963 Men and Roads

1963 Aras Khan

1963 The Polite Ones

1962 The Merchants of Death

1962 The Velvet Hat

1962 The Shadow of Fate

1961 The Bum

1961 Bitter Honey

1961 Uncle No-Ruz

1960 Quiter Before the Storm

1960 The Stars Glitter

1960 The Strong Man

1959 The Twins

1959 Woman's Enemy

1958 The Runaway Bride

1958 Broken Spell

1956 Accusation

1956 Seventeen Days to Execution

1955 The Crossroad of Events

1952 The Enchanter

1950 Vagabond

1949 Vareiteh bahar



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER