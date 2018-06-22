Nasreddin Hoca'yı dünyaya tanıtıyorlar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Hazırcevap' olarak anılan Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi.
TORUNLARI TANITIYOR
'Nasreddin Hoca'nın torunları' Akşehirliler, yıllardır onun felsefesini dünyaya yaymaya çalışıyor. Akşehir'de, her sene belediye tarafından 5- 10 Temmuz günlerinde 'Nasreddin Hoca Şenlikleri' düzenleniyor. Akşehir'de, yurt genelinde ve yurt dışında düzenlenen programlarla Nasreddin Hoca tanıtılmaya çalışılıyor. İlçede her okulda oluşturulan 'Nasreddin Hoca Köşesi' ile yeni nesle Nasreddin Hoca'nın felsefesi anlatılıyor. İlçe merkezindeki türbesi ise yerli- yabancı turistlerin tarafından ziyaret ediliyor. Türbenin önündeki meydanda oluşturulan Gülmece Parkı'nda ise Nasreddin Hoca'nın fıkralarından esinlenilerek, yapılan heykelleri bulunuyor.
'İNSANLARI ÜMİTSİZLİKTEN UMUDA SEVK EDİYOR'
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' fıkrasının önemine ilişkin "Akşehir Gölü'müz, Akşehir için gerçekten çok önemli. En başta Nasreddin Hoca'mızın maya çaldığı bir yer. Hocamızın 'Ya tutarsa' dediği bir yer. İnsanları ümitsizlikten arındırmak, umuda sevk etmek için onun esprili fıkralarından birisidir 'Ya tutarsa'. Her yıl Nasreddin Hoca'mızı anma etkinlikleri kapsamında göle maya çalma merasimimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
'16 ÜLKEDEKİ KAYNAKLARDA İSMİ GEÇİYOR'
Nasreddin Hoca Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyesi Osman Bacılı ise dernek olarak 60 yıldır Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymaya çalıştıklarını belirterek, ''Gayemiz Nasreddin Hoca'yı tanıtmak olduğu için birçok alanda kültürel faaliyetlere destek oluyoruz. Halkımızı, gençlerimizi bu kültürel faaliyetlerde yer almasını ön planda tutuyoruz. Nasreddin Hoca, sadece Türkiye'de tanınan bir şahsiyet değil; Doğu Türkistan'dan Fransa'ya kadar 16 ülkede yazılı kaynaklarda halk arasında isimleri geçiyor'' dedi.
'ÇOCUKLARIMIZ NASREDDİN HOCA'YI DAHA İYİ TANIYOR'
Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Kadriye Çakır ise Nasreddin Hoca'nın geleceğe umut verdiğini söyledi. Akşehir'de, 5- 10 Temmuz günlerinde düzenlenecek şenliği hatırlatan Çakır, ''Yine bir festival öncesi çok heyecanlıyız. Uzun yıllardır süregelen bir festivalimiz var. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizle yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren hep heyecanla bekliyoruz bu festivalleri. Nasreddin Hoca, düşündüren ve bilgi kişiliğiyle göle maya çalmasıyla gençlerimize umut veren bir kişiliktir. Okullarda Nasreddin Hoca köşeleri oluşturuyoruz. Çocuklarımız bu sayede Nasreddin Hoca'yı daha iyi tanıyorlar'' diye konuştu.
'BEN DE HER İŞİMİ TERSTEN YAPARIM'
Gıda mühendisi Aylin Satıcı, Nasreddin Hoca'ya sahip çıkılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
''Nasreddin Hoca'yı sahiplenip, çok iyi tanıtmamız gerekiyor. Bunu şehir dışına çıkınca anladım. İnsanlar, Nasreddin Hoca'yı da fıkralarını da çok seviyorlar. Biraz daha bu şenliklere sahip çıkıp, değer vermeliyiz. Şehir dışında tanıştığım kişileri 'Ben Akşehirliyim' deyince 'Nasreddin Hoca'nın torunu musun?' diyorlar. Genelde ben bir şey olduğunda her işi tersten yaparım. Arkadaşlarım sorduğunda da genelde Nasreddin Hoca'nın eşeğe ters binmesini örnek olarak söylerim.''
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