Nasri 1 gecede iyileşti

Antalyaspor’da, teknik direktör Rıza Çalımbay’la tartışmasının ardından G.Saray maçının kadrosuna alınmaması çok konuşulan Samir Nasri, dün yapılan idmana çıktı. Hem başkan Ali Şafak Öztürk’ün hem de Çalımbay’ın “Sakat” dediği Fransız yıldızın bir günde iyileşip antrenmana çıkması şaşkınlık yarattı!

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