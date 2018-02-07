Hollywood’daki taciz skandalı sonrası başlatılan “MeToo” (Ben de) hareketine destek veren Natalie Portman, “Binbir türlü taciz hikâyem var.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 13 yaşındaki bir çocuktan tecavüz fantezisini anlattığı bir mektup almıştım. Bir film eleştirmeni de büyüdüğümü ‘Memeleri tomurcuklanmış’ yorumu ile anlatmıştı” dedi.

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