2012 yılında ‘Black Swan’ (Siyah Kuğu) filminin çekimleri sırasında eşi Benjamin Millepied’le tanışan 37 yaşındaki oyuncu, “Kendimi bir rüyada gibi hissettim. Çok eğlendim. Bana dans etmeyi öğretti ve bu, dünyadaki en romantik işlerden biriydi” dedi.

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