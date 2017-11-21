Natalie Portman: Taciz mi dediniz, bende 100 tane hikaye var

Los Angeles'taki Vulture Festival'de bir etkinliğe konuk olan Oscar ödüllü oyuncu Portman, Hollywood'da yaşanan tacizler ve suiistimallerle ilgili konuştu ve "Bende de böyle 100 tane hikaye var" dedi.



Natalie Portman, kendisinin de sinema endüstrisinde rahatsızlık verici bazı olaylar yaşadığını söyledi.



Portman şöyle konuştu: İnsanlar taciz ya da uğradıkları cinsel saldırılarla ilgili yaşadıklarını anlattıklarında kendi kendime şanslı olduğumu düşündüm. Çünkü bu boyutta olaylar başıma gelmedi. Kesinlikle cinsel anlamda saldırıya uğramadım, ama ayrımcılığa ve suistimale uğradım.



Natalie Portman, bir keresinde bir yapımcının kendisini özel jetine davet ettiğini söyledi ve olup biteni şöyle anlattı: Uçağa bindiğimde içeride sadece bir yatak olduğunu gördüm. Ama başıma herhangi bir şey gelmedi. Beni davet eden yapımcıya durumdan rahatsızlık duyduğumu söyledim ve o da bana saygı gösterdi.



Natalie Portman, cinsel saldırıya uğramadığını ama cinsiyetinden dolayı ayrımcımcılığa uğradığını ve suistimal edildiğini vurguladı.



Portman, konuşmasında sinema endüstrisindeki cinsiyet ayrımcılığına da değindi. Güzel oyuncu Saç, makyaj ve kostüm bölümleri hariç Hollywood'da bir erkek egemenliğinin hüküm sürdüğünü anlattı.

Natalie Portman