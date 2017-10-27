Natassia Malthe gözyaşları içinde açıkladı

Hollywood'daki taciz skandallarıyla adı gündemde olan yapımcı Harvey Weinstein ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Weinstein hakkında son iddia Norveçli aktris Natassia Malthe'den geldi. Natassia Malthe, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

43 yaşındaki Norveçli oyuncu, Harvey Weinstein'ın 2008 yılındaki BAFTA ödüllerinin ardından Londra'daki otel odasını bastığını ve önünde mastürbasyon yapıp tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Natassia Malthe

Harvey Weinstein