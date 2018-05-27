Dünyaca ünlü National Geographic dergisi Haziran sayısını çarpıcı bir konuya ayırdı.

Kapağında 'Gezegen mi plastik mi?' ifadelerinin yer aldığı National Geographic dergisinin Haziran 2018 sayısında plastik atıkların dünyanın dört bir yanındaki deniz, okyanus ve nehirlerde yaşayan su canlılarının hayatlarını nasıl tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Kapağında denizin içerisindeki kısmı plastik poşet olan bir buzdağı görseli kullanan National Geographic, okyanusun yüzeyinde görebildiğimiz plastik atılarında sadece 'buz dağının görünen kısmı' olduğu yorumunda bulundu.

Dergide, plastik atıklar deniz canlıların hayatını nasıl tehdit ettiğini anlatan çarpıcı fotoğraflara da yer verildi.

Dünyadaki plastiklerin yalnızca 5'te 1'inin geri dönüşüme girdiği bilinirken, National Geographic gibi birçok dergi bu konuda özel yayınlar hazırlıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER