NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1967 yılından beri ittifaka hizmet veren karargahın hemen karşısında bulunan yeni bina, 254 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Yeni binada 29 müttefikin askeri ve diplomatik misyonlarının yanı sıra NATO sivil ve askeri personeli birlikte görev yapacak.

1967 yılında 15 olan NATO'ya üye ülke sayısının halihazırda neredeyse iki katına çıkarak 29'a ulaşması, eski binayı yetersiz kıldı. Yeni karargahın kurulduğu alan, ihtiyaç duyulması durumunda yeni binaların inşa edilmesine de imkan tanıyacak.

Yeni bina, diplomatik misyonlardan yaklaşık bin 500, uluslararası askeri ve sivil personelden bin 700, NATO ajanslarından 650 kişi ve günlük ortalama 500 ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl mayıs ayında sembolik bir törenle Belçika devleti tarafından NATO'ya devredilen karargah, ilk defa 25 Mayıs'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda kullanıldı.

Yaklaşık 1,1 milyar avro maliyeti olan yeni karargah, 18 konferans salonu ve sanal bağlantı imkanı tanıyan 34 toplantı odasıyla, 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'nde kullanıma tam olarak hazır olacak.

"YEŞİL BİNA"

Yeni karargahın baş mimarı Jo Palma, 2010 yılında inşası başlayan karargahı çevre dostu olarak lanse ediyor. "Yeşil bina" olarak da adlandırılan ve çok fazla büyük camlarıyla dikkati çeken karargahın, doğal ışıktan faydalanarak elektrik kullanımını azaltması ve böylelikle eski binaya göre yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Ayrıca odalara inşa edilen özel bir sistemle faaliyet tespit edilmediği yerlerde ışıklar otomatik olarak kapanarak elektrik tasarrufuna katkı sağlayacak.

Jeotermal ısıtma ve soğutma sistemiyle donatılan akıllı bina, yer altına döşenmiş bir sistemle kışın ısınırken, yazın da serin kalacak.

Tasarımı sayesinde yağmur suyunu özel depolarda biriktiren binanın, NATO'nun yıllık olarak temizlik ve banyolarda kullanacağı suyun yüzde 90'ını sağlaması öngörülüyor. Bu ise her yıl 20 büyük havuzu dolduracak kadar su tasarrufu anlamına geliyor.

SEMBOLİK TASARIM

Yeni binanın tasarımının ayrıca sembolik bir mesajı da bulunuyor. Binaya yukarıdan bakıldığında birbirine kenetlenmiş parmakları resmeden yeni karargah, NATO'nun müttefikleri arasındaki birlik ve iş birliğine işaret ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni binanın ittifak için önemli bir dönüm noktası olduğunu, ileri teknoloji ve çevre dostu karargahın NATO'ya 21'inci yüzyılın dinamiklerine uygun bir şekilde ev sahipliği yapacağını kaydetti.

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