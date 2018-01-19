İtalya'dan, İskenderun Limanı'na getirilen ve 06 Haziran 2016'da Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na kurulan hava savuma sistemi, Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı 1.5 yılı aşkın süredir görev yapıyor.

DHA'nın haberine göre, Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Afrin kentine yapılması planlanan operasyon öncesi bakım ve denetimleri yapılan hava savunma sistemini, İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis da önceki gün yerinde denetledi. Sistem bünyesindeki radarlar, hava saldırılarını belirleyip anında imha etme özelliğine sahip.

nato

İtalya Hava Savunma Sistemi

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