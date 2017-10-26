NATO'da Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili çatlak ses!

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili NATO'dan bir açıklama daha geldi.

Washington'da savunma üzerine çalışan gazetecilerle bir kahvaltıda bir araya gelen NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel konuyla ilgili olarak, "Egemenlik ilkeleri savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler karar vermekte bağımsız oldukları kadar, aldıkları kararın sonuçlarıyla yüzleşmek konusunda da bağımsızlar." ifadelerini kullandı.

Pavel, bu tarz anlaşmalar yapılmasından önce müttefiklerin tüm kaygıları ve olası zorlukları gündeme getirmesinin doğru olduğu görüşünü savundu.

Türkiye'nin NATO içindekini önemine dikkat çeken Pavel, demokrasiden uzaklaşıldığı yönünde gelen eleştirilerle ilgili olarak, "Demokrasi eksiklikleriyle ilgili eleştirilere gelirsek, bana tek bir kusursuz NATO üyesi gösterin. Kimse kusursuz değil. Kimse ittifakın yüzleştiği çok zor dönüm noktalarında Türkiye'nin önemli müttefik rolünü tartışmaya açamaz" şeklinde konuştu.

Askeri Komite Başkanı Pavel'in açıklamaları, S-400'ler konusunda NATO'dan gelen ilk açıklama değil.

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının müttefik ülkeleri karşısına alma arayışı anlamına gelmediğini söylemiş ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eylül ayında buluştuğumda konuştum. Farklı devletlerden bu tür kabiliyetler edinmek istemenin ulusal bir karar olduğunu söyledim” ifadelerini kullandı.