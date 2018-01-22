NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller'in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Temaslarına başlamadan önce Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Gottemoeller'in programında Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezini ziyaret de var.

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, ziyaretin ikinci gününde de İstanbul'da 3. Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezini ziyaret edecek ve Milli Savunma Üniversitesinde konuşma yapacak.

NATO Genel Sekreter Vekili ile yapılacak görüşmenin içeriğine dair bir detay ise paylaşılmadı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Anadolu Ajansı'na açıklama yapan bir NATO yetkilisi, Türkiye'nin istikrarsız bir bölgede bulunduğunu ve terörizmden çok ciddi zarar gördüğünü belirterek "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önem taşımaktadır." demişti.

NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bir üyesi olduğunu ancak Suriye'de sahada bir mevcudiyeti bulunmadığını hatırlatan NATO yetkilisi, Türkiye'nin operasyon hakkında NATO müttefiklerini bilgilendirdiğinin altını çizmişti.

RUSYA, ABD'Yİ ELEŞTİRDİ

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Afrin harekatıyla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında güvenlik gücü kurulmasına yönelik çabalarını eleştirerek, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor." dedi.

ABD: TÜRKİYE, ABD'Yİ UYARMIŞTI

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin güvenliği konusunda meşru endişeleri olduğunu söyledi. Mattis, Türkiye'nin Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce ABD'yi uyardığını da belirtti.



Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere açıklama yapan Mattis, "Türkiye NATO üyesi. Sınırları içinde etkin direniş olan tek NATO ülkesi ve Türkiye'nin güvenlik konusunda meşru endişeleri var" dedi.



Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyini vurmadan önce ABD'yi uyardığını belirten Mattis, iletişimin telefon konuşması aracılığıyla üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleştiğini ifade etti.

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