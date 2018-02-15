Stoltenberg, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'la Türkiye arasında Ege'de yaşanan gerginliğe ilişkin Stoltenberg, konuyu her iki ülkenin savunma bakanlarıyla görüştüğünü ve taraflara itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg, her iki ülke başbakanının telefonda konuya ilişkin görüşme yapmasını olumlu karşıladığına dikkati çekerek, iletişimin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO çatısı altında olduğunu anımsatan Stoltenberg, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde hafta başında Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşanmıştı. Yunan Sahil Güvenlik botlarının 12 Şubat gecesi Türkiye'ye ait olan Kardak Kayalıkları civarında tehlikeli manevralar yapması, iki ülke arasında gerginliğin yeniden artmasına neden olmuştu.

ÇİPRAS'TAN KARDAK AÇIKLAMASI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kardak Adasi açıklarında Yunan Gavdos ve Türk Umut sahil güvenlik gemilerinin çarpışması olayından sonra Deniz Ticaret Bakanlığını ziyaret etti. Orada Harekat Kontrol merkezini ziyaret etti ve Gavdos gemisi mürettebatı ile görüştü.

Çipras, "Son olay, Türk Sahil Güvenlik'in sorumsuzca hareket etmesinden kaynaklandı. İnsanların hayatları tehlikeye atıldı. Sahil Güvenlik, insanları kurtarmak içindir, hayatlarını tehlikeye atmak için değil" açıklamasını yaptı.

Yunan Başbakan, "İhtilaflı bölgeler hayal edenler ve Uluslararası Hukuk kurallarından şüphe edenler bunu göz önünde bulundurmalıdır. Yunanistan'a karşı tahrikler, aynı zamanda AB'ye yönelik tahriklerdir" dedi.

Çipras, "Mesajımız net. Yunanistan bugün de yarın da her zaman da toprak bütünlüğünden ve egemenlik haklarından şüphe edilmesine izin vermesi ya da kabullenmesi söz konusu değildir. Yunanistan, NATO ve AB üyesidir. Bölgede güçlü bir rolü, uluslararası ittifakları var. Ülkemiz bir istikrar odağı. Bu elbette bazılarını rahatsız ediyor. Bu gerçeklerle uzlaşmalarına davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

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