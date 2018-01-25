NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İspanya'yı ziyaret ederek Başbakan Mariano Rajoy ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, ikilinin ittifakın gündemindeki güncel konular ile temmuz ayında Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde masaya gelmesi beklenen meseleleri ele aldığı kaydedildi.
AA'nın haberine göre, görüşülen konular arasında, Güney Atlantik'te yaşanan sınamalar, NATO'nun terörle mücadeledeki rolü, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca NATO'ya yakın bölgeler olan Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki durumların da değerlendirildiği duyuruldu.
NATO Genel Sekreteri, daha sonra da İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bağımsızlık girişimlerine sahne olan Katalonya'daki durumu "anayasa çerçevesinde ele alınması gereken ulusal ve yerel bir sorun" olarak tanımlayan Stoltenberg, Rusya'nın hem Katalonya'ya hem de başka ülkelere müdahalesinin ise "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. "Birleşik ve güçlü bir İspanya"nın ittifak için iyi olduğunu kaydeden Stoltenberg, bu yüzden de iç meselelere girmediklerini vurguladı.
ZEYTİN DALI HAREKATI
Stoltenberg, TSK'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var. Ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önemli. Türkiye dahil diğer ülkelerin liderleriyle görüştüğümde verdiğim mesaj bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta konuştum. ABD dahil ilgili diğer diğer ülkelerle düzenli irtibat içindeyiz. Suriye’nin kuzeyinde gördüğümüz sınamalar karşısında en iyi yolu bulmak için ABD ve Türkiye arasında doğrudan temas çağrısında bulunuyorum. "
İspanya Savunma Bakanı Cospedal, İspanya'nın ittifaka olan taahhütlerini yinelerken, NATO ve AB arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, "NATO'nun sınırları İspanya'nın da sınırlarıdır" dedi.
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