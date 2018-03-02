Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in de aralarında bulunduğu bir grup Avrupalı basın mensubu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle NATO’yu ziyaret etti. DEAŞ'a yönelik açıklamalarda bulunan bir NATO yetkilisi şunları söyledi:

İSTİHBARAT MERKEZİ KURDUK:

Terörle mücadele için geçen yıl istihbarat merkezi kurduk. Bu merkezin operasyonel yetenekleri, stratejik seviyede analiz kapasitesiyle birlikte karar vericiler için güncel terör tehditlerini anlamamız ve durum farkındalığı sağlamak için yardımcı oluyor.

DRONE TEHDİDİ :

Teröristlerin ticari olarak temin edilebilen ‘drone’ gibi teknolojiler ve sofistike elektronik aletleri kullanmalarından büyük endişe duyuyoruz. 2016 yılı sonundan bu yana Suriye ve Irak’ta silahlı ‘drone’ları kullanmaya başladıklarını gördük. Bu tür araçları ve teknolojileri benzer yöntemlerle sınırlarımız içinde yurttaşlarımıza karşı kullanabilmeleri mümkün olduğu için onları yakından izlemeye devam ediyoruz.

NÜKLEER TEHDİT:

DEAŞ şimdiye kadar kimyasal, biyolojik, radyolojik ya da nükleer silah kullanmadı. Uzmanların 4-5 yıl öncesine kadar korktuğu senaryo gerçekleşmedi. Nükleer materyalleri elde etmeleri hâlâ çok zor. Ancak bu durum tehdidin önemini azaltmıyor. Şimdiye kadar, bu konudaki kapasitelerini geliştirmeye çalışan terör örgütlerini gördük. Bir kere elde ettikleri zaman, onları tespit etmek çok zor. DEAŞ’ın savaş meydanında kaybediyor olması nedeniyle bu tür üretimleri yapabileceği laboratuvar için fiziksel alanları yok. Ancak, bu durum onları kimyasal silah üretmeye çalışmaktan alıkoymayacaktır. Yakından takip etmeye devam edeceğiz.

EL KAİDE GÜÇLENİYOR:

Son 4 yıldır DEAŞ üzerine yoğunlaştığımız dönemde, El Kaide sessizce ağlarını ve örgüt yeteneklerini yeniden kuruyor. El Kaide, Keşmir’de kendine yeni bir işbirlikçi buldu. Afganistan’da eleman devşirmeye çalışıyorlar. Suriye, Yemen, Somali ve Kuzey Afrika’daki varlığını güçlendirdi. DEAŞ’ın toprak kaybetmesiyle oluşan boşluktan, El Kaide’nin son derece yararlanacağı gerçeğini hafife almamalıyız.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER