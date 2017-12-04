NATO dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 5-6 Aralık'ta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basına açıklamalarda bulundu.
Dışişleri bakanlarının toplantıda birçok farklı konuyu ele alacağını aktaran Stoltenberg, toplantının aynı zamanda gelecek yıl temmuzda Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde olacağını söyledi.
NATO-AB İŞ BİRLİĞİ
Stoltenberg, toplantının ilk gününde NATO ve AB arasındaki iş birliği ve Avrupa'nın savunmasına ilişkin konuları ele alacaklarını, toplantıya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Finlandiya ile İsveç'in dışişleri bakanlarının katılacağını bildirdi.
NATO'nun 2016 Varşova Zirvesi çerçevesinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Ortak Bildiri'ye imza attıklarını hatırlatan Stoltenberg, bu bağlamda iki örgüt arasında 42 somut adım üzerinden iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Stoltenberg, AB ve NATO'nun daha önce hiç bu kadar farklı alanda bu kadar yakın ve sistematik bir çalışma yürütmediğini belirterek özellikle siber saldırılar ve hibrit tehditlerle mücadele konusunda iş birliğini artırdıklarını ifade etti.
"Amacımız NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle NATO-AB arasında yeni iş birliği alanları için bir paket kabul etmek" diyen Stoltenberg, NATO ve AB'nin terörle mücadele alanında da iş birliğini artırmayı planladığını, bunun vatandaşların güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi.
KUZEY KORE
Küresel sınamalar çerçevesinde Kuzey Kore'ye ilişkin gelişmeleri de ele alacaklarını söyleyen Stoltenberg, "Geçmişte olduğu gibi bugün de güvenliğimiz Doğu Asya'daki gelişmelerle bağlantılı. Kuzey Kore'nin geçen hafta fırlattığı kıtalar arası balistik füze tüm müttefiklerimizin bu füzenin menzili dahilinde olabileceğini gösterdi. Tüm dünya, Kuzey Kore'ye azami baskı uygulamalı." dedi.
Stoltenberg, NATO'nun öteden beri balistik füze tehdidine maruz kaldığını, ittifakın bu tehditlere "inandırıcı caydırıcılıkla" cevap verdiğini kaydetti.
NATO'nun tüm saldırılara cevap verecek kabiliyete sahip olduğunu belirten Stoltenberg, "Bizim askeri gücümüz diplomatik çabaların başarılı olmasını mümkün kılıyor." diye konuştu.
TERÖRLE MÜCADELE
Toplantının ikinci gününde NATO'nun istikrar yayma ve terörle mücadeleye katkılarına ilişkin konuların ele alınacağını bildiren Stoltenberg, bu çerçevede Afganistan'a ilave 3 bin asker gönderileceğini hatırlattı.
Stoltenberg, terörle mücadele çerçevesinde Ürdün ve Tunus gibi ittifak ortaklarıyla iş birliğini artıracaklarını, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde NATO-Gürcistan Komisyonunun da toplanacağını bildiren Stoltenberg, ikili ilişkileri nasıl ileriye götürebileceklerine ve Karadeniz'in güvenliğine odaklanacaklarını kaydetti.
AÇIK KAPI POLİTİKASI
Stoltenberg, NATO'nun Açık Kapı Politikası'nın da toplantıda gündeme geleceğini belirterek "Karadağ'ın yakın zamandaki NATO'ya üyeliği, reform ve modernleşme alanında gerçek ilerleme kaydeden tüm ülkelerin ittifaka üye olmasının mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Bu çerçevede Sırbistan'ın NATO'ya üye olup olmak istemediğini sorulması üzerine ise Stoltenberg, Sırbistan'ın bağımsız ve egemen bir ülke olarak NATO'ya üye olmak istemediğini açık bir şekilde dile getirdiğini, NATO'nun Sırbistan'ın AB üyeliğini desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
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