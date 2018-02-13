Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda NATO'yu geçtiğimiz hafta bilgilendirdiğine dikkati çekerek, kendisinin de Suriye'deki durum hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli iletişim halinde olduğunu kaydetti.
Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin NATO müttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapmalılar."
"TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA GÖRÜŞMELER MEMNUNİYET VERİCİ"
Öte yandan Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye ile ABD arasında görüşmelerin olmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.
Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması hakkında da Stoltenberg, "Anlaşmanın detaylarını açıklamak Türkiye'ye kalmış. Öte yandan, Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.
AVRUPA SAVUNMA PLANI
Avrupa'nın savunma harcamalarını ve kapasitesini artırmasının NATO'yu da kuvvetlendireceğini ve adil yük paylaşımına katkı sağlayacağını dile getiren Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin (AB) gayretlerinin NATO'ya "alternatif" yerine "tamamlayıcı" şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Stoltenberg, AB'nin savunma yönünde attığı adımlara ilişkin, "AB ve NATO aynı üyeleri paylaştığı için rekabet etmeye başlaması kesinlikle anlamsız olur. AB'de yaşayan insanların yüzde 90'ından fazlası NATO topraklarında yaşıyor." diye konuştu.
Avrupa'nın savunmasının NATO'ya bağlı olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Özellikle Brexit'ten sonra savunma harcamalarının yüzde 80'i AB dışındaki NATO müttefiklerden gelecektir." ifadelerini kullandı.
NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI BAŞLIYOR
Yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek. Bakan Canikli, ABD'li mevkidaşı James Mattis, Stoltenberg ve bazı diğer NATO üyesi ülkelerin bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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