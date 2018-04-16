NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun destek için Türkiye’de ciddi bir mevcudiyeti olduğuna dikkati çekerek, “Tüm müttefiklere Türkiye’ye daha fazla destek sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyorum” dedi. Bugün Türkiye’yi ziyaret edecek olan Stoltenberg, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu kabul ediyoruz ve bunların orantılı ve ölçülü bir şekilde giderilmesini bekliyoruz. Müttefikler arasında en fazla terör saldırısına maruz kalan Türkiye’nin bu tehditleri bertaraf etmesi gerektiğini anlıyoruz” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre NATO Genel Sekreteri, S-400 hakkındaki soruya ise “Askeri teçhiz alımına NATO karar vermez” yanıtını verdi.

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