NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi

Başkent Tiran'da toplanan NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, gün boyunca basına kapalı oturumlara katıldı.
NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel ve Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Bardhyl Kollcaku, toplantıların ardından basın toplantısı düzenledi.
Pavel, NATO ittifakının ele alması gerektiği bir dizi zorluklarla karşı karşıya geldiğine dikkati çekerek, oturumlar esnasında çeşitli zor konuların görüşüldüğünü vurguladı.
Genelkurmay Başkanlarının, Batı Balkanlar'ın entegrasyonunu desteklediklerini aktaran Pavel, "Batı Balkanlar'ın güvenliğine ve Kosova'nın güvenlik ortamına ilişkin derin görüşmeler yapıldı. Genelkurmay başkanları NATO-Avrupa Birliği (AB) iş birliğinin önemine de değindi. Kosova ordusu konusunda gerçek bir anlaşmazlık mevcut değil ancak bu, anayasaya uygun, doğru zamanda ve gerekli prosedürlere uygun bir şekilde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki diğer ülkelerin NATO üyeliğine de değinen Pavel, "NATO, açık kapı politikasını belirtti ve bu politikada değişiklik yok ancak sürecin içerdiği bazı koşullar mevcut." dedi.
"RUSYA'DAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"
ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik konusunda Pavel, siyasi bir çözümün elde edilmesi için beklenmesi gerektiğini kaydetti.
Afganistan desteğinin devam edeceğini yineleyen Pavel, Rusya'nın Belarus'ta yürüttüğü tatbikata ilişkin bir soru üzerine, "Son yaptıkları tatbikatlar ile ilgili Rusya'daki gelişmeleri takip ediyoruz ancak doğrudan tehdit oluşturacak herhangi bir gösterge mevcut değil." şeklinde konuştu.
Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollcaku da Arnavutluk'un Kosova'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Kosova görev gücü misyonunu, NATO ittifakının bir başarı öyküsü olarak nitelendiren Kollcaku, Batı Balkan bölgesinde, bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve burada "suları bulandırmak" isteyen kötü niyetli aktörlerin nüfuz etmesini önlemek amacıyla müttefiklerin ilgisine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Kollcaku, Arnavutluk'un, NATOnun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nda ihtiyaç duyulduğu sürece görev almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan toplantıda, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Stuart Peach, 2018 yılı yaz döneminde göreve başlayacak NATO Askeri Komitesi'nin yeni başkanı seçildi.
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