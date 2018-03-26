Norveç’te geçen yıl kasım ayında yapılan NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk’ü hedef alan skandalı ortaya çıkaran subaylar Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt ve Volkan Atayeter, Ankara Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ifade vererek olayın gelişimini anlattı.
Trident Javelin 2017 NATO tatbikatında, Atatürk’ün fotoğrafının “düşman hedef” olarak kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adına sahte sosyal medya hesabı açıldığı ortaya çıkmıştı. Skandal dolayısıyla bir teknisyen ile subayın görevine son verilirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye’den özür diledi.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre skandalı ortaya çıkaran Binbaşı Bozkurt, ifadesinde Norveç’te yaşananları şöyle anlattı: “Tatbikatta geçici olarak MARCOM Halkla İlişkiler Ofisi’nde basın özetlerinin hazırlanması, geleneksel ve sosyal medya analizlerinin yapılması ve sosyal medya hesaplarının yönetimi konusunda görev yaptım. NATO Gizli Geniş Alan ağı üzerinde yer alan sayfada Twitter’ı simüle etmek maksadıyla oluşturulan ‘chatter’ uygulamasında, ‘RTerdogan’ kullanıcı adıyla bir profil açıldığını tespit ettim. İlk olarak Türkiye’nin senaryo gereği halen NATO ile harp halinde olan Skolkan Federasyonu’ndan SAA20 NG Füzesi almak üzere anlaşma yaptığı gönderisinin yayınlandığını tespit ettim. Bu profilden sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Türkiye aleyhine olumsuz algı oluşturmak maksadıyla, eğitim hedeflerine uygun olmayan şekilde, gerçek dünya ile eğitim dünyasını birbirine bağlayan ve Türkiye aleyhine paylaşım yapılması üzerine, durumu Binbaşı Özkan Yüksel ile Yarbay Applehans’a rapor ettim. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza hakarete varan sözler söyletmeyeceğimi ve onu düşman kuvvetler ile müttefik gibi gösteren bir paylaşımı kabul etmeyeceğimi, derhal işlem yapılması gerektiğini ifade ettim.”
Diğer tanık Volkan Atayeter ise tatbikatta verilen bilgiyasarda günlük tarama yaptığını anlatarak şunları söyledi: “Tatbikat için oluşturulmuş düşman kuvvetler (Skolkan Federasyonu) sayfasına girdiğimde, liderlerin resimleri içerisinde diğer birçok uydurma resmin arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal madalyalı resminin konulduğunu tespit ettim. Albay Hakan Demirel’e bilgi verdim ve çok üzgün olduğumu söyledim. Yaklaşık 1 saat içerisinde resmin kaldırıldığını ve yerine uçak resimleri konulduğunu gördüm. Bir süre sonra da Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili konularla alakalı özür mektupları tüm ülkelerin göreceği portal üzerinden gönderildi. Tatbikat ile ilgili o andan itibaren hiçbir görevi yerine getirmeyeceğimize ve hiçbir toplantıya katılmayacağımıza dair hepimize toplu emir verildi. Kısa süre sonra da JWC HQ’dan ayrıldık ve gece Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen uçakla ülkemize döndük.”
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