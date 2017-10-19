Navaz Şerif ve ailesi için yolsuzluk suçlamasıyla dava!

Pakistan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi (NAB), eski Başbakan Navaz Şerif, damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.

Meryem Navaz ve Safdar, İslamabad’daki duruşmada hazır bulunurken, Navaz Şerif ise eşinin tedavisi için gittiği Londra'da olduğu için duruşmaya katılmadı.

Şerif ailesi, aleyhlerindeki suçlamaların hakim tarafından okunmasının ardından söz konusu iddiaları reddetti.

Savunmalarının ardından mahkeme, eski Başbakan Şerif, kızı Meryem Navaz ve damadı Safdar hakkında “yurt dışında bulunan gayrimenkullerini beyan etmedikleri gerekçesiyle” yolsuzluk soruşturması açılmasına hükmetti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, Şerif'in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin 6 hafta içinde yolsuzluk mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Pakistan'da Şerif'ten boşalan başbakanlık koltuğuna iktidar partisinin adayı Şahid Hakan Abbasi getirilmişti.