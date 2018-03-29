Amsterdam borsasında işlem gören TomTom, Deustche Bank’tan şirketin tümüne ya da bir bölümüne talip olacak potansiyel alıcılar bulmasını istedi.

Reuters’ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, 2,2 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirket, aralarında Asyalı yatırımcılarının da bulunduğu birçok şirket tarafından cazip bir stratejik satın alma fırsatı olarak görülüyor.

NAVİGASYON KULLANANLAR DİKKAT! YOLU UZATIYOR OLABİLİRSİNİZ!

Navigasyon pazarının öncü oyuncularından olan TomTom’un haritalama ürünleri birçok cihaz ve serviste kullanılıyor. TomTOm, ana gelir kalemi olan kişisel navigasyon cihazlarına gösterilen ilginin düşmesiyle son dönemde finansal açıdan zor zamanlar geçiriyordu.

İş ortakları ve müşterileri arasında Apple, Microsoft, Uber, Daimler ve Baidu gibi devlerin bulunduğu TomTom’un gelirleri, 2017’de yıllık bazda yüzde 9 oranında düşerek 903 milyon euro oldu. Şirketin bu yıl ise 800 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.