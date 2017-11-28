Naya Rivera eşi Ryan Dorsey’e saldırdı, karakolluk oldu!

İddialara göre; karakolda sonlanan tartışma, Naya Rivera-Ryan Dorsey çiftinin 2 yaşındaki oğlunu dolaşmaya çıkardıkları sırada meydana geldi.



Makaron’un haberine göre, tartışma sırasında Rivera, eşine saldırdı, başına ve yüzüne vurmaya başladı. Tutuksuz yargılanan oyuncu, eğer suçlu bulunursa 12 aya kadar hapis cezası alacak.



Çift, geçen yıl boşanma kararı almış ancak geçtiğimiz ay tekrar bir araya gelmişti.

Ryan Dorsey

Naya Rivera