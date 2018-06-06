CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi, Şampiyonlar Kupası ve KupaVoley şampiyonluklarıyla geçtiğimiz sezonu dört kupayla kapatan VakıfBank Spor Kulübü'nde 2012-2013 sezonundan bu yana forma giyen Naz Aydemir Akyol, voleybol kariyerine tatlı bir ara veriyor. 28 yaşındaki pasör, kısa süre içinde annelik sevinci yaşayacak. VakıfBank'ta 6 yıl görev yapan Naz Aydemir Akyol, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank Spor Kulübü, resmi internet sitesinden Naz Aydemir Akyol'a 2012-2013 sezonundan bu yana sarı-siyahlı formamızı başarıyla terleten Naz Aydemir Akyol, voleybola ‘tatlı’ bir ara veriyor. Anne olmaya hazırlanan Naz Aydemir Akyol ve eşi Cenk Akyol'a yakında aralarına katılacak bebekleriyle sağlık, mutluluk, huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz. Altı yıl boyunca VakıfBank Spor Kulübü'nde görev yapan Naz Aydemir Akyol, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Kulübümüzün rekorlarla anılan başarılarında önemli payı olan Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle…'' sözleriyle teşekkür etti.

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ HAKKINDA...



1989 yılında Ankara’da kurulan VakıfBank Spor Kulübü, kuruluşundan bu yana sürekli olarak en üst ligde mücadele etmektedir. Kazandığı başarılarla Türkiye’nin de gururu olan sarı-siyahlı takım, ülkeye pek çok ilki de yaşatmıştır. Kazandığı 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 Top Teams Kupası Şampiyonluğu ve 1 Challenge Cup Şampiyonluğu ile “Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı” unvanı VakıfBank’ındır. Ayrıca 2011, 2013 ve 2017 yıllarındaki Şampiyonlar Ligi Şampiyonlukları ile de “Türkiye’nin ilk Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” ve “Türkiye’nin en çok Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazanan takımı” unvanları da yine VakıfBank’ındır. VakıfBank Voleybol Takımı, 23 Ekim 2012’den 22 Ocak 2014’e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak “Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı” olarak dünya rekoru kırmıştır. Ayrıca 2013 yılında kazandığı beş kupayla “Bir voleybol takımının kazanabileceği tüm kupaları namağlup kazanan” tek takım olmuştur.