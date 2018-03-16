‘ALDIĞIM EN ANLAMLI ÖPÜCÜK’

Ajda Pekkan, Jessica May, Furkan Andıç ve Hande Erçel gibi isimlerle birlikte projede yer alan Naz Elmas, Kadıköy’deki bir otelde otizmli birey Murathan Sevim’in objektifine poz verdi.



Elmas’ın ısrarlarına rağmen, sergide görebileceğini söyleyerek çektiği fotoğrafları ünlü oyuncuya göstermeyen Sevim, üzüldüğünü görünce Elmas’ı art arda öperek gönlünü aldı.



Elmas, “Hayatımda aldığım en anlamlı öpücük buydu” dedi.