HT Magazin'de yer alan habere göre, rol aldığı son film ‘Tut Elimden Anne’de otizmli bir çocuğun annesini canlandıran ünlü oyuncu panelde, eşi tarafından terk edilip çocuğuyla yalnız kalan, intiharın eşiğindeki bir annenin kendisini arayıp filmin onlara güç verdiğini söylediğini anlattı.

Dünya Otizm Farkındalık ayı kapsamında düzenlenen ‘Otizm Farkındalık Paneli’nde, Naz Elmas’a plaket takdim edildi.