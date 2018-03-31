HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, muhabirlerin beklediğini görünce yanlarına gidip sohbet eden oyuncu röportaj verdiği sırada araya bir turist girdi. Elmas, “Size sarılabilir miyim?” diyen turisti kırmadı.



Ayakta durmakta zorlanan adam, “Size bir şey ısmarlamak istiyorum, yan taraftaki mekâna gidelim” diye ısrar edince tedirgin olan Elmas’ı, turisti kibarca uzaklaştıran muhabirler kurtardı.





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