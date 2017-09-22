Nazan Somer Özelgin, Uni Credit Romanya'nın yönetim kurulu üyesi oldu

Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nazan Somer Özelgin'in kendi isteğiyle 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile Yapı Kredi'deki görevinden ayrılarak bankanın İtalyan ortağı Unicredit'in Romanya'daki bankasına transfer oluyor. 2000 yılından beri Yapı Kredi Bankası bünyesinde önemli yeniliklere imza atan Somer, kariyerini Unicredit'in farklı ülkelerdeki iştiraklerinin yönetiminde sürdürecek.
Dün Yapı Kredi'den yapılan açıklamada Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü olarak görev yapmakta olan Serkan Ülgen'in Perakende Bankacılık Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasının planlandığı belirtilirken
Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Mert Yazıcıoğlu'nun Perakende Bankacılık Satış Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verildiği ifade edildi.
NAZAN SOMER ÖZELGİN'DEN AÇIKLAMA
Nazan Somer Özelgin'den yapılan açıklamada: "2000 yılında başladığım Yapı Kredi Yolculuğumun üstünden tam 17 yıl geçti. Bu 17 yıllık sürede, Yapı Kredi'de stratejik üst düzey görevlerde bulundum. Yapı Kredi Perakende Bankacılık'ı güçlü bir ekiple birlikte çok daha vizyoner, rekabetçi, yenilikçi boyuta taşıdık. Bu çerçevede hem tepe yönetimimizin hem de ana sermayedarlarınızın desteği için kendilerine de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en değerli 10 markasından birinde 17 yıldır çalışmak büyük onur. Yapı Kredi'de görev yaptığım tüm zamanlarda büyük bir heyecan ve coşkuyla çalıştım. Tutkuyla işini yapan çalışma arkadaşlarımla birçok başarılara imza attık. Şimdi de görevimi gönül rahatlığıyla alanlarında birçok başarıda öncü rol üstlenen arkadaşlarıma teslim ediyorum.
Ocak 2018 itibariyle, ana sermayedarlarımızdan UniCredit'in Romanya'daki bankası, UniCredit Romania'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almak üzere Yapı Kredi'den ayrılacağım. Bununla birlikte, UniCredit'in farklı ülkelerdeki bankalarında yönetim kurulu üyelikleri söz konusu... Bu teklifleri de değerlendiriyorum. Diğer taraftan, ülkemiz iş hayatındaki karar alma mekanizmalarında kadın yöneticilerin varlığını çok önemsiyorum. Yapı Kredi'de ve uluslararası kuruluşlarda üstlendiğim stratejik sorumluluklar paralelinde, farklı kurumların üst düzey yönetimlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya devam edeceğim."
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